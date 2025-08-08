HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler

Dünya İsrail Güvenlik Kabinesinin skandal 'Gazze' kararını konuşurken kararın alındığı toplantıda yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. Kabine toplantısının olaylı geçtiği öğrenildi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre genelkurmay başkanıyla bazı bakanlar arasında hararetli tartışma patlak verdi.

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.
Toplantı sırasında ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma yaşandı.

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler 1

İSRAİL YENİ KATLİAM İÇİN KOLLARI SIVADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler 2

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler 3

5 İLKE KABUL EDİLDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik 5 ilkeyi oy çokluğu ile kabul ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ilkelerin, "Hamas’ın silahsızlandırılması, hayatta olan ve ölen tüm rehinelerin geri verilmesi, Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması, Gazze Şeridi’nin güvenliğinin İsrail tarafından sağlanması ve Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olduğu aktarıldı.

"İŞGAL" DEĞİL "KONTROL" İFADESİ TERCİH EDİLDİ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi.

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler 4

Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler 5

TOPLANTIDA GERGİNLİK: GENELKURMAY BAŞKANIYLA TARTIŞTILAR

Öte yandan İsrail basınına yansıyan habere göre, toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

İddiaya göre Zamir toplantıda Gazze'nin tamamının işga edilmesinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi.

Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş: İsrailli bakanları çileden çıkartan sözler 6

Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini belirten Zamir ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi durumunda İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Zamir'in bu uyarıları üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma çıktı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!
Çocuklardaki bu ağrılara dikkat!Çocuklardaki bu ağrılara dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Genelkurmay Başkanı tartışma Gazze kabine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.