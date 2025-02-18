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Skandal olay! Bir ambulans içinde hasta varken sirenleri kapatıp şoför değiştirmeye gitti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.02.2025 22:26
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İstanbul'da hasta bir yaşlı kadını taşıyan ambulans şoför değiştirmeye gitti. Hastayı hastaneye yetiştirmek yerine ara sokaklarda dolaştı. Yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı. Oğlu ise isyan edip şikayetçi oldu. Ambulans şoförü hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Skandal olay! Bir ambulans içinde hasta varken sirenleri kapatıp şoför değiştirmeye gitti!

İstanbul'da fenalaşan yaşlı bir kadını taşıyan ambulans şoförü skandala imza attı. Hastaneye götürülmek üzere bir ambulans hasta araçtayken şoför değiştirmeye gitti.

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ARA SOKAKLARDA DOLAŞTI!

Kanal D Haber'de yayınlanan habere göre, ambulans şoförü kadını hastaneye yetiştirmek yerine sireni kapatıp, dakikalarca ara sokaklarda dolaştı. Yaşlı kadının oğlu duruma isyan etti. Ambulanstaki hastanın oğlu Yavuzhan Güneş, "Neden durduğu sorulduğunda şoför değişikliği dediler. Bizim evimize gelen şoförle hastaneye giden şoför ayrı" ifadelerini kullandı.

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Güneş "Annemin kalp krizi geçirdiğini söylediler. Apar topar ambulansa bindirdik. Nereye gideceğimizi sorduğumda Başakşehir'de bir hastaneye götüreceklerini söylediler. Bizi oyalamayın diyorlar. Oyalayan zaten onlar. Bana pişkin pişkin şunu söylüyorlar. Annenin çok önemli bir şeyi yoktur. Ertesi gün annem yoğun bakıma kaldırıldı, bir ay yattı." dedi.

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Yavuzhan Güneş'in şikayeti üzerine de İstanbul il Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Yaşlı kadınsa olaydan 4 ay sonra hayatını kaybetti.

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Ambulans şoförü ambulans
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