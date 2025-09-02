Skandal sözleriyle tepki yağmuruna tutulmuştu! Türkiye'nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattı

2002'de 'fa..şe' sözleriyle Türkiye'nin gündeme gelen ve tartışmaların fitilin ateşleyen doktor Hasan Hüseyin Uysal geçtiğimiz günlerde ise ortaya çıkan bir videoda hastaya yönelik sözleriyle eleştiri oklarını üzerine topladı.

HASTAYA SKANDAL SÖZLER

Sosyal medyada paylaşılan videoda, hasta ile Uysal arasındaki tartışma görülüyor. Uysal'a kendisini neden muayene etmediğini soran hasta "Çıplak geleni muayene etmem" dediği duyuluyor. Hastanın "Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışırsınız demesi üzerine "Hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum. Çıkın sizi muayene etmiyorum" dediği duyuluyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Video sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük tepki toplarken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YENİ FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI: GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Uysal'ın günler sonra ise görevine devam ettiği ortaya çıktı. Tepki yağmuruna tutulan doktoru hastanedeki polikliniğinde ziyaret eden gazeteci Cengiz Çetinkaya fotoğraf paylaştı.

Çetinkaya paylaşımına “Dr. Hasan Hüseyin Uysal hocam görevinin başındadır” notunu da düştü.