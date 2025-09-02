HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Skandal sözleriyle tepki yağmuruna tutulmuştu! Türkiye'nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattı

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Bir hastaya söylediği "Çıplak geleni muayene etmem, hasta seçiyorum" sözleriyle tepki yağmuruna tutulan İHH Konya İl Başkanı ve doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatılmıştı. Uysal'ın yer aldığı yeni bir fotoğraf tartışmaları beraberinde getirdi.

2002'de 'fa..şe' sözleriyle Türkiye'nin gündeme gelen ve tartışmaların fitilin ateşleyen doktor Hasan Hüseyin Uysal geçtiğimiz günlerde ise ortaya çıkan bir videoda hastaya yönelik sözleriyle eleştiri oklarını üzerine topladı.

HASTAYA SKANDAL SÖZLER

Sosyal medyada paylaşılan videoda, hasta ile Uysal arasındaki tartışma görülüyor. Uysal'a kendisini neden muayene etmediğini soran hasta "Çıplak geleni muayene etmem" dediği duyuluyor. Hastanın "Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışırsınız demesi üzerine "Hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum. Çıkın sizi muayene etmiyorum" dediği duyuluyor.

Skandal sözleriyle tepki yağmuruna tutulmuştu! Türkiye nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattı 1

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Video sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük tepki toplarken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YENİ FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI: GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Uysal'ın günler sonra ise görevine devam ettiği ortaya çıktı. Tepki yağmuruna tutulan doktoru hastanedeki polikliniğinde ziyaret eden gazeteci Cengiz Çetinkaya fotoğraf paylaştı.

Skandal sözleriyle tepki yağmuruna tutulmuştu! Türkiye nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattı 2

Çetinkaya paylaşımına “Dr. Hasan Hüseyin Uysal hocam görevinin başındadır” notunu da düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya Avrupa’ya mı saldıracak? Putin’den açıklama geldi: İddialar için ‘iki ihtimal var’ dediRusya Avrupa’ya mı saldıracak? Putin’den açıklama geldi: İddialar için ‘iki ihtimal var’ dedi
Kayseri ilk kez Kültür Yolu’nda: Sanat, müzik ve lezzet şöleni Kayseri ilk kez Kültür Yolu’nda: Sanat, müzik ve lezzet şöleni

Anahtar Kelimeler:
Doktor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

'Müstehcen site' tuzağına dikkat! 40 yaş üstü erkekler hedef alınıyor

'Müstehcen site' tuzağına dikkat! 40 yaş üstü erkekler hedef alınıyor

CHP’li belediye başkanının aile evine saldıranlar ‘çocuk’ çıktı

CHP’li belediye başkanının aile evine saldıranlar ‘çocuk’ çıktı

Yanarak can verdiler! Manisa'da korkunç olay...

Yanarak can verdiler! Manisa'da korkunç olay...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.