Skandal yayına tepkiler çığ gibi büyüdü! Devlet televizyonunda cenazelerle alay ettiler

İran'da devlet televizyonunda yayımlanan bir programda, ülkedeki yüksek enflasyon ve döviz kurunun hızlı yükselişi yüzünden düzenlenen protestolarda öldürülen göstericilerin cenazeleriyle alay edilmesi kamuoyunda infiale yol açtı. Tepkilerin odağındaki yayın, İran devlet yayın kuruluşu IRIB'e bağlı ve Devrim Muhafızları'yla ilişkili Ofogh TV kanalında ekrana geldi.

'CESETLERİ NE TÜR BİR BUZDOLABINDA SAKLIYORLAR'

Programda sunucu, 8–9 Ocak tarihlerinde yaşanan güvenlik güçleri müdahalesinde hayatını kaybeden binlerce kişinin cesetlerinin soğutuculu tırlarda taşındığı yönündeki iddialara gönderme yaparak izleyicilere alaycı bir soruyla seslendi. Sunucu, "Sizce İslam Cumhuriyeti cesetleri ne tür bir buzdolabında saklıyor?" diye sordu.

"MARKET TİPİ DERİN DONDURUCU"

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Sunucu bu sorusunun üzerine "yan yana kapılı buzdolabı", "dondurma makinesi" ve "market tipi derin dondurucu" gibi seçenekler sıraladı. Sunucu dördüncü bir seçeneği ise şaka yaparcasına, "Ben buz satıcısıyım, işimi bozmayın" sözleriyle sundu. Yayında kullanılan bu ifadeler, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU?

İran'da artan enflasyona halk tepki göstererek protesto gösterileri düzenlemişti. Düzenlenen eylemler günlerce sürmüş ve güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çatışmalar çıkmıştı. 8-9 Ocak'taki eylemlerde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu hayatını kaybeden göstericiler olmuştu.