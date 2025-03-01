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Skype kapanıyor! Tarih belli oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2025 14:19
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Microsoft, popüler iletişim platformu Skype’ı 5 Mayıs 2025’te resmen kapatacağını duyurdu.

Skype kapanıyor! Tarih belli oldu

Teknoloji devi Microsoft, milyonlarca kullanıcısı olan popüler iletişim platformu Skype’ı resmi olarak kapatma kararı aldı. Şirket, 5 Mayıs 2025 itibarıyla uygulamanın faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

SKYPE, MİCROSOFT TEAMS İLE YER DEĞİŞTİRİYOR

Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldığı Skype’ı, uzun yıllar boyunca kullanıcıların bireysel ve kurumsal iletişiminde kritik bir platform olarak sundu. Ancak son yıllarda özellikle iş dünyasında giderek yaygınlaşan Microsoft Teams, şirketin yeni odak noktası haline geldi.

Skype, hala milyonlarca kişi tarafından iş toplantıları, etkinlikler ve birebir görüşmeler için kullanılsa da, Microsoft, gelişmiş entegrasyon ve iş birliği özellikleri sunan Teams’i ana iletişim platformu olarak konumlandırmaya karar verdi.

SKYPE KULLANICILARI İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Microsoft’un bu hamlesi, Skype kullanıcılarının önümüzdeki süreçte Teams’e yönlendirilmesi anlamına geliyor. Şirket, Skype’ın sunduğu temel özelliklerin tamamının Teams’e entegre edileceğini ve kullanıcılara sorunsuz bir geçiş süreci sağlanacağını belirtiyor.

5 Mayıs 2025 itibarıyla Skype tamamen devre dışı kalacak ve kullanıcılar Microsoft ekosisteminde Teams üzerinden iletişim kurmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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