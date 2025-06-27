Slovenya Başbakanı Golob: AB, Gazze için iki hafta içinde somut adım atmazsa harekete geçeriz

Slovenya Başbakanı Robert Golob, AB Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Golob, bazı AB üyesi ülkelerin Filistin halkının insan haklarını savunmak yerine kendi çıkarlarını önceliklendirdiğini söyledi. AB'nin İsrail'e karşı kararlı adımlar atması gerektiğini vurgulayan Golob, “Eğer AB, önümüzdeki iki hafta içinde Gazze'deki insani krize yönelik somut bir adım atmazsa, biz aynı düşüncedeki ülkelerle birlikte İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz. Buna hazırız, artık vakti geldi” ifadelerini kullandı.