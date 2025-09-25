HABER

Slovenya, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "istenmeyen kişi" ilan etti

Slovenya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaş ve insanlığa karşı suç işlediğinin kamuoyunca bilindiğini vurguladı.

Slovenya'nın bugün yapılan hükümet oturumunda Netanyahu'nun ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyuran Grasic, İsrail Başbakanı'nın Slovenya'ya girişinin yasaklandığını belirtti.

Grasic, "Hükümet bu kararıyla İsrail'e, Slovenya'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik saygı beklediği yönünde açık bir mesaj gönderiyor." ifadesini kullandı.

Slovenya daha önce de İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

