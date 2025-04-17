SMA'li bebek dolandırıcılığı... Gerçek sonradan ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 1 sene önce SMA hastası bir bebek adına esnafa dağıtılan kumbaraların, sahteciler tarafından hazırlandığı belirlendi.

Bir esnaf dolan kumbarayı teslim etmek için sahibiyle irtibata geçmek istediğinde gerçek ortaya çıktı.

KENDİ IBAN NUMARALARINI BELİRTEREK SAHTE BAĞIŞ TOPLADILAR

Kumbara üzerine basılan fotoğraf ve ismin başka birine, valilik izin numarasının ise İzmir’de yaşayan gerçekten hasta olan başka bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı.

Şahısların, kopyalanan izin numarası üzerinden kendi IBAN numaralarını belirterek ve kumbara dağıtarak sahte bağış topladığı kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE SAHTE BAĞIŞ TOPLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kumbara üzerinde ismi yazılı olan R.T.D. isimli zanlının, daha önce de bilindik büyük vakıflar adına sahte bağış toplarken fark edildiği, yapılan şikayetler doğrultusunda hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri yakalanan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

"İNSANLAR BU SEVİYEYE KADAR DÜŞTÜ"

Olayın dolandırıcılık olduğunu fark eden esnaf Faruk Aksakallı, şunları söyledi:

Arkadaş geldi SMA hastası çocuğu olduğunu belirterek kumbara bırakmak istedi. Bizde hassasiyet göstererek yardımcı olmak istedik kumbara dolunca parayı göndereceğimiz yeri ararken dolandırıcılık olduğunu fark ettik.

Başka bir çocuğun adına para toplanmaya çalışıldığını fark ettik, polise bildirdik ve şahıs yakalandı. Biz fark etmemiş olsaydık buradaki bütün esnaflara bu kumbaralar dağıtılmıştı, hepsi geri toplandı. Çocuklar üzerinden böyle bir şey yapmak kötü bir duygu, insanlar bu seviyeye kadar düştü.

NORMAL KUMBARAYA 1 TL ATILIYORSA BUNA 50 VEYA 100 TL ATILIYOR"

Aynı kumbaradan dükkanına bırakılan ve sonradan olayları fark eden esnaf Berat Ozan ise şu ifadeleri kullandı:

Biz kumbara dışında valilik izin baskısını görünce yardımcı olarak almak istedik. Boşaltma olayı olmadı kimse gelmedi ve sormadı ne kadar dolu olduğunu. Normal kumbaraya 1 TL atılıyorsa buna 50 veya 100 TL atılıyor.

Ben görünce şaşırdım, insanlara güven olayını ortadan kaldırıyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan biri gelse artık kabul etmeyeceğim çünkü biz de bu suça ortak olmuş oluyoruz artık. Yazıklar olsun ne diyorum.

Öte yandan ismi kullanılarak dolandırıcılık yapılan gerçek SMA hastası çocuğun ailesiyle yapılan telefon görüşmesinde, ailenin duruma hakim oldukları, şahsı tanımadıkları ve kendi kampanya süreçlerinin zedelenmemesi adına isimlerinin açıklanmamasını istedikleri belirtildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır