HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çalmaya çalıştı! Kaçmaya çalıştı ancak yakalanınca dayak yedi

SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çalmaya çalıştı! Kaçmaya çalıştı ancak yakalanınca dayak yedi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.02.2025 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SMA hastası Aziz Zengin için İstanbul Fatih'te yardım toplanan standa yaklaşan şüpheli, yardım kutusunu çalmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı ardından darp etti.

SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çalmaya çalıştı! Kaçmaya çalıştı ancak yakalanınca dayak yedi

İstanbul'da yaşanan olay, 3 Şubat Pazartesi günü Fatih Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. SMA hastası çocuk Aziz Zengin için bulvarda bulunan otobüs durağında yardım standı açıldı. Yoldan geçen vatandaşlar Aziz Zengin'in tedavisi için yardım kutusuna para atarken şüpheli bir kişi etrafı gözlemledikten sonra montunu yardım kutusunun üstüne attı. Şüpheli daha sonra yardım kutusunu kucağına alarak kaçmaya çalıştı.

ISTANBUL--FATIHTE-SMALI-COCUGUN-YARDIM_548520_162645

YAKALAYINCA DARP ETTİLER

Çevrede bulunan vatandaşlar olayı fark ederek şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanınca önce elindeki yardım kutusu alındı daha sonra ise darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ISTANBUL--FATIHTE-SMALI-COCUGUN-YARDIM_548522_162645

'KENDİNİ BİLMEZ BİRİ STANTI ÇALMAYA KALKTI'

Mervan Yağız isimli esnaf, "Çocuk hasta burada stant kurduk, yardım topluyoruz. Kendini bilmez biri standı çalmaya kalktı. Sağ olsun esnaflar, vatandaşlar gelip bizi uyardı. Biz de takip ettik. Montunu çıkarıp üstüne attıktan sonra yürüdü. Biz de müdahale ettik. Standı kurtardık. Çocuk için yardım bekliyoruz. İnşallah kurtulur" dedi.

ISTANBUL--FATIHTE-SMALI-COCUGUN-YARDIM_548524_162645

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Hırsız İstanbul sma yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Araç fiyatlarında artış için o tarihi işaret etti!

Araç fiyatlarında artış için o tarihi işaret etti!

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Ege Denizi'nde art arda depremler... Santorini'deki volkan patlarsa Türkiye etkilenir mi?

Ege Denizi'nde art arda depremler... Santorini'deki volkan patlarsa Türkiye etkilenir mi?

Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası!

Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası!

Avrupa Birliği kurtlu una onay verdi! Piyasaya sürülüyor

Avrupa Birliği kurtlu una onay verdi! Piyasaya sürülüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.