HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Snapchat'te ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gider mi? Snapchat ekran görüntüsü bildirimi

Snapchat, kullanıcıların anlık olarak fotoğraf ve video gönderebileceği bir platformdur. Atılan bu video ve fotoğraflar anlık olarak görüntülenir ve yok olur. Binlerce kullanıcısı olan Snapchat ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ekran görüntüsü almadır. Anlık ve bir kez görüntülenebilir medyanın kaydı alınınca bildirim gider mi araştırılır. Peki, Snapchat'te ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gider mi? Snapchat ekran görüntüsü bildirimi var mı?

Snapchat'te ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gider mi? Snapchat ekran görüntüsü bildirimi
Firdevs Nacar

Snapchat, kullanıcıların anlık paylaşımlarını güvenli ve özel bir şekilde göndermelerine olanak tanır. Bununla beraber bu içeriklerin korunması için özel bir sistem de bulunur. Uygulama üzerinden atılan fotoğraf, video ya da mesajlarda ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gidip gitmediği sıkça merak edilir. Çünkü bu özellik hem kullanıcıların mahremiyetini korumayı hem de paylaşılan içerikler üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlar.

Snapchat'te ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gider mi?

Snapchat, anlık fotoğraf ve video paylaşımına dayalı, özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler bir sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar burada snap adı verilen fotoğraf veya videolar gönderebilir, günün anlarını paylaşmak için hikaye özelliğini kullanabilir ve arkadaşlarıyla yazılı sohbetler yapabilir.

Platformun en öne çıkan yönlerinden biri ise paylaşılan içeriklerin kalıcı olmamasıdır. Yani belirli bir süre sonunda kendiliğinden silinmesidir. Bu özelliği sayesinde Snapchat, kullanıcılarına daha doğal, samimi ve anlık bir iletişim deneyimi sunar.

Snapchat’te ekran görüntüsü alınması durumunda, karşı tarafa anında bir bildirim gider. Örneğin bir sohbet mesajının, fotoğrafın veya hikayenin ekran görüntüsünü aldığınızda, karşı taraf sohbet penceresinde “(Kullanıcı adı) ekran görüntüsü aldı” şeklinde bir uyarı görebilir. Bu bildirim hem tek tek gönderilen snap’lerde hem de sohbet ekranındaki belirli mesajlarda çalışır. Hikayeler için de benzer şekilde ekran görüntüsü alındığında içerik sahibinin “Görüntüleyenler” listesinde bu durum küçük bir simge ile işaretlenir.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar üçüncü taraf uygulamalar veya farklı ekran kaydı yöntemleri ile bildirim göndermeden görüntü alma yolları arar. Fakat bu yöntemler hem güvenlik açısından risklidir hem de Snapchat’in kullanım şartlarını ihlal edebilir.

Ayrıca uygulama, birçok durumda bu tür yöntemleri tespit edip yine karşı tarafa bildirim gönderebilir. Dolayısıyla Snapchat’te paylaşılan içeriklerin gizlilik ilkesine saygı göstermek ve izin almadan kayıt altına almamak en güvenli ve doğru yaklaşımdır. Bu sayede hem karşılıklı güven korunur hem de uygulamanın temel amacı olan anlık, samimi iletişim bozulmamış olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişmeBungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme
Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyorAlzheimer hastası kadın her yerde aranıyor

Anahtar Kelimeler:
Snapchat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme

Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.