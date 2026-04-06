Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldı: GPU'da devrim, CPU'da ise...

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. İddialara göre bu yılın sonlarında TSMC'nin 2nm süreciyle tanıtılacak yonga setinin CPU performansındaki artışı beklentilerin altında kalabilir. Ancak artırılmış önbelleğe ve LPDDR6 RAM desteğine sahip Adreno 850 GPU'nun bu durumu telafi etmesi bekleniyor.

Enes Çırtlık

Qualcomm'un TSMC'nin 2nm üretim sürecine geçişinin, şirketin bu yılın sonlarında tanıtacağı Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın CPU ve GPU performansında bir artış sağlaması bekleniyordu. Ancak ortaya atılan yeni bir söylenti, durumun tam olarak böyle olmayabileceğini gösteriyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE GEN 6 PRO BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK MI?

Wccftech'te yer alan haberde, Yeni bir mimariye ve CPU kümesine geçilmesine rağmen, bilgi işlem performansının önceki nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten çok yüksek olmayacağı belirtiliyor. Fakat GPU yükseltmelerinin, bu durumu telafi edebileceği iddia ediliyor.

YENİ MİMARİ VE 5.00GHZ SAAT HIZI

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 tarafından benimsenen eski "2 + 6" CPU kümesi yerine, yeni yonga setinde daha yeni bir "2 + 3 + 3" yapılandırmasına geçiyor. Bu ayrıntılara dayanarak; yonga setinin 5.00GHz saat hızlarında çalışabileceği aktarılıyor. Ancak sızıntı kaynağı "Fixed-focus digital cameras", CPU performansında yüzde 20'den daha az bir artış olacağını iddia ediyor.

ASIL YÜKSELTME GPU'DA BEKLENİYOR

İşlemci (CPU) tarafındaki bu söylentilerin aksine, Qualcomm'un Adreno 850 GPU'ya dikkate değer yükseltmeler getirmesi bekleniyor. İddiaya göre bu yeni grafik birimi yalnızca daha yüksek bir önbelleğe sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni LPDDR6 RAM'i de destekleyecek.

Grafik işlemcisinin ayrıca yüzde 50'lik veri yolu genişliği ve GPU bellek artışına sahip olduğu da söylentiler arasında. Artırılmış GPU belleği ve önbelleğinin, cihaz içi yapay zeka (on-device AI) yeteneklerini artırırken oyun performansına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

AAA OYUNLAR İÇİN DAHA YÜKSEK KARE HIZLARI

Daha önce Snapdragon 8 Elite Gen 5'in, emülasyon yazılımlarını kullanarak büyük bütçeli (AAA) oyunları oynatabildiği görülmüştü. Bu bağlamda, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun aynı görevleri daha yüksek kare hızlarında (FPS) yerine getirmesi bekleniyor.

Yine de henüz resmi bir açıklama olmadığı için tüm bu sızıntılara şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var.

Qualcomm işlemci Snapdragon
