Sodyum bikarbonatın faydaları nelerdir? Sodyum bikarbonat neye iyi gelir?

İngiliz karbonatı ya da sodyum bikarbonat, mide asidini nötrleştirerek mide ekşimesini ve asidal hazımsızlığı gidermek amacı ile kullanılır. Suda çözünebilen alkali bir bileşik olan sodyum bikarbonat, bazı durumlarda idrarın ve kanın daha alkali hale gelmesi amacı ile de kullanılabilmektedir. Antiseptik, antibakteriyel, antifugnal etkileri olan sodyum bikarbonat, mutfaktan temizliğe kişisel bakımdan mide sorunlarına kadar birçok farklı konuda ve alanda kullanılabilir ve faydalı olabilir.

Sodyum bikarbonatın faydaları nelerdir?

Sodyum bikarbonat ya da İngiliz karbonatı, sodyum tuzlarından biridir ve kimyasal bir bileşiktir. Anti asit özelliğe sahiptir. Beyaz renkte katı kristal bir tozdur. Kabartma tozu olarak da bilinir ve kullanılır. Tadı hafif alkalidir. Salin solüsyonu bileşimi de kullanım alanlarından biridir. Tarihi ve keşfi çok eskilere dayanan sodyum bikarbonatın Eski Mısır döneminde de kullanıldığı bilinmektedir. 1700'lü yılların sonlarında Fransız bir kimyager olan Leblanc’ın soda olarak da bilinen sodyum karbonatı üretmesi ile başlayan süreç günümüze ulaşmıştır.

Sodyum bikarbonat ilk kez 1800’lü yıllarda Roman kaptan Kipling tarafından balıkları taze tutabilmek amacı ile kullanılmıştır. Temizlik alanında da kullanımı bulunan sodyum bikarbonatın bilinen birçok faydası vardır. İnsan sağlığı için de geçerli olan bu faydalardan bazıları ve sodyum bikarbonat özellikleri şu şekildedir:

Şişkinliği giderir.

Hazımsızlığı hafifletir.

Mide asidini dengeler.

Mide yanmasının önüne geçer.

Ağız sağlığını korur.

Ciltteki PH dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Koku giderici etkisi vardır.

Doğal temizlik maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Ciltteki tahrişleri giderir.

Sodyum bikarbonat neye iyi gelir?

Sodyum bikarbonatın iyi geldiği birçok durum vardır. İnsan sağlığını destekleyen sodyum bikarbonat saçlara, cilde ve dişlere de iyi gelen etkilere sahiptir. İyi geldiği bilinen ve kullanıldığı bazı durumlar ise şunlardır:

Böcek ısırıklarında kullanılır.

Ciltte kaşıntı olduğunda kullanılır.

Siyah noktalara karşı kullanılır.

Sivilceler için kullanılır.

Ciltteki gözenekleri açmak için kullanılır.

Nemlendirici özeliği ile kuru cilde faydalıdır.

Koltuk altına kullanılarak terden ve kötü kokudan arındırır.

Ciltteki lekeleri ve pigmentasyon sorunlarını azaltır.

Ev temizliğinde kullanılır.

Meyve ve sebzeleri yıkarken kullanılır.

Saçları temizler.

Diş lekelerini giderir.

Sodyum bikarbonatın saça faydalarının başında saçları derinlemesine temizlemesi gelir. Saç bakımında kullanılabilen sodyum bikarbonat, saç derisindeki yağların temizlenmesinde ve dengelenmesinde de yardımcı olur. Saç yıkanırken şampuan kullanılmadan önce uygulanarak saç derisinin temizlenmesi sağlanır.

Sodyum bikarbonatın cilde faydaları da bulunur. Ciltteki gözenekleri derinlemesine temizleyen sodyum bikarbonat doğru ve düzenli kullanımı ile sivilce oluşumunun önüne geçerken siyah noktaları da temizler. Ayrıca koltuk altı gibi hijyeni zor kısımları da derinlemesine temizleyerek terlemenin kötü etkilerini giderir ve kötü koku oluşmasına engel olur.

Sodyum bikarbonatın dişe faydalarından yararlanmak için dişleri fırçalamadan önceki süreçte kullanılması gerekir. Bu sayede dişler derinlemesine temizlenir ve diş üzerinde yerleşmiş olan lekeler temizlenir. Diş macunu olarak da kullanabilen sodyum bikarbonat ağız ve diş sağlığı için de son derece önemlidir.

Kullanım alanları ve insan sağlığına olan faydaları çeşitlilik gösteren İngiliz karbonatı ya da sodyum bikarbonat bazı yan etkilere de enden olabilir. Bu nedenle bilinçsizce kullanılmaması gerekir. Özellikle insan sağlığı amacı ile kullanılacaksa alerjik bir reaksiyon ya da kalıcı bir hasar oluşmaması için mutlaka doktora danışılmalıdır. Farklı kişilerde bünyeye göre değişiklik gösterebilecek olan bazı olası yan etkiler şunlar olabilir:

Mide yanması

Ödem oluşumu

Yüksek tansiyon

Nöbet

Dehidrasyon

Sindirimde sorunlar

Midede ağrılar

Nefes problemleri

Böbrek yetmezliği

Mide yırtılması

Hamile kadınların, emziren annelerin, çocukların, kronik hastalıkları bulunanların, alerjik bünyeye sahip olan kişilerin düzenli ilaç kullananların ya da ileri yaştaki kişilerin özelikle dikkat etmesi gereken bir ürün olan sodyum bikarbonat olası yan etkileri nedeni ile bilinçsiz bir şekilde uygulanmamalıdır.