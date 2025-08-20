HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şoför ile yolcu kavgaya tutuştu: İETT otobüsü savaş alanına döndü! Biber gazlı müdahale

İçerik devam ediyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir yolcu, İETT otobüsünün arka kapısından, çocuk arabasını ve yaşlı arabasını geçirmek için demiri kendi açmaya çalışması üzerine, şoför ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan birisi biber gazı sıkarken, otobüs içerisindeki yolcular kendilerini dışarı attı. Yaşanan o anlar yine bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün Fatih ilçesinin Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk ve yaşlı arabasıyla İETT otobüsüne duraktan binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi.

Şoför ile yolcu kavgaya tutuştu: İETT otobüsü savaş alanına döndü! Biber gazlı müdahale 1

Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı.

Şoför ile yolcu kavgaya tutuştu: İETT otobüsü savaş alanına döndü! Biber gazlı müdahale 2

Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler. Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almadan yoluna devam etti.

Şoför ile yolcu kavgaya tutuştu: İETT otobüsü savaş alanına döndü! Biber gazlı müdahale 3

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da trafik kurallarına uymayan 401 motosiklete ceza yazıldıKaraman’da trafik kurallarına uymayan 401 motosiklete ceza yazıldı
Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla depremSualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

Anahtar Kelimeler:
İETT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Battaniyeye sarılı cansız beden babasının aracında bulundu!

Battaniyeye sarılı cansız beden babasının aracında bulundu!

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.