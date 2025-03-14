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  4. Şoförü bağlayıp 1,7 milyon liralık kumaşı gasbettiler

Şoförü bağlayıp 1,7 milyon liralık kumaşı gasbettiler

14.03.2025 11:50
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Esenyurt'ta yolda polis olduklarını söyleyerek durdukları kamyonda bulunan yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde top kumaşı gasbeden 5 kişilik örgüt polis tarafından yakalandı. Olay sırasında kamyon şoförü ve muavinin gözlerini bağlayarak etkisiz hale getiren şüpheliler, emniyette 'şaka yapacaktık' diye ifade verdi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kamyonu takip ettikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şoförü bağlayıp 1,7 milyon liralık kumaşı gasbettiler

Olay, Esenyurt, Eyyubi Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde 18 Şubat 2025'te saat 08.40 sıralarında meydana geldi. Bir tekstil firmasına ait piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan kumaş toplarını kamyonlarına yükleyen şoför N.Y. ile muavin N.M.'nin yolunu bir süre sonra polis olduğunu söyleyen şüpheliler kesti. Ön tarafında çakar lamba bulunan beyaz renkli bir araçtaki şüpheliler, araçtan inerek şoförün gözlerini bağlayıp geldikleri otomobil içine koydu. Muavini ise yine gözlerini bağlayarak kamyonun içinde etkisiz hale getirdiler.

'YARIM SAAT SONRA GÖZLERİNİ AÇARSIN' DİYEREK KAÇTILAR

Gasp ettikleri kamyonu Avcılar'a götüren ve çaldıklarını burada araçtan indirerek başka araçlara yükleyen şüpheliler, kamyonda bulunan muavin N.M.'ye "Yarım saat sonra gözlerini açabilirsin" diyerek olay yerinden kaçtılar. Bu arada şüphelilerin geldikleri araçta zorla tutulan şoför N.Y.'de serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kamyonu, tekstil fabrikasından çıktığı andan itibaren beyaz renkli bir araçla takip ettikleri görüntülere ulaşıldı. Bu görüntülerdeki aracın kiralık olduğu ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Otomobilin gerçek plakasını öğrenen ekipler, otomobili kiralayan kişinin kimliğini de belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 5 kişilik gasp örgütünün üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

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ÇALINAN KUMAŞLAR BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis düzenlediği operasyonla olaya karışan şüpheliler C.A., N.A., Y.K., M.A. ve F.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri üzerinden iki ayrı depoya baskın yapan ekipler gasp edilen 279 top kumaşın tamamını buldu. Bulunan kumaşlar tekstil firması sahibi F.Ş.'ye teslim edildi.

'ŞAKA YAPACAKTIK' DİYE İFADE VERDİLER

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde gasp olayından haberleri olmadıklarını söyleyerek "Bize bir şaka yapılacağı söylendi. Bizde otomobile bindik. Gasp yapacağımızı bilmiyorduk. Şaka yaptığımızı sanıyorduk" dediler. Gasp edilen malları satın alan şüphelinin ise "Çok ucuz verdiler. Ben de aldım. Çalıntı olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Esenyurt
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