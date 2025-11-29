HABER

Şoförün tecrübesi facianın önüne geçti

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole düşen araçta hava yastıkları açılmadı.

Şoförün tecrübesi facianın önüne geçti

Yaşanan olaya rağmen şoförün soğukkanlı ve tecrübeli davranışı sayesinde kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Sürücü Sedat Tutkun, yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Berat Tutkun ile seyir halindeyken, kaygan ve bozuk satıhlı yolda aracın kontrolünü kaybetti. Şarampole düşen araçta maddi hasar meydana gelirken, hava yastıklarının devreye girmemesi dikkat çekti.

Şoförün tecrübesi facianın önüne geçti 1

Kazanın ardından sürücü ve yolcu Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şoförün tecrübesi facianın önüne geçti 2

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak kaza ile ilgili rapor tuttu. Uzmanlar, hava yastığının açılmamasına rağmen can kaybı yaşanmamasını "büyük bir şans" olarak değerlendirdi. Kaynak: İHA

