Sofra bezi silkelerken düşerek yaralanan ve kalbi duran kadın hayata döndürüldü

Malatya'da, evin bahçesinde sofra bezi silkelerken fenalaşarak düşen kadının kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Genç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının evinde kalan 45 yaşlarındaki epilepsi hastası olduğu ileri sürülen İ.D., yemek sonrası bahçeye çıkarak sofra bezini silkelemeye başladı. Bu sırada aniden fenalaşan kadın yere düşerek yaralandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kalbi durduğu belirlenen İ.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19 Kasım 2025
19 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
