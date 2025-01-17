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Sofralardaki tehlikeye dikkat! Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.01.2025 08:32
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Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümünden araştırmacılar, sosis ve salam gibi işlenmiş kırmızı et ürünlerini fazla tüketen kişilerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Sofralardaki tehlikeye dikkat! Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan, ortalama 49 yaşındaki yaklaşık 134 bin katılımcı her 2 ila 4 yılda bir, yedikleri yiyecekleri ve bunları ne sıklıkta tükettiklerini listeleyen bir gıda günlüğü doldurdu.

Araştırmacılar, katılımcıları günde yediği ortalama kırmızı et miktarına göre "az miktarda tüketen", "orta miktarda tüketen" ve "fazla miktarda tüketen" olarak 3 gruba ayırdı.

işlenmiş etler

Çalışma sonucunda, işlenmiş kırmızı et ürünlerini "fazla miktarda tüketen" kişilerin ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin "az miktarda tüketenlere" kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğu ortaya kondu.

işlenmiş et

Araştırmada, işlenmemiş kırmızı eti fazla tüketen kişiler ile az tüketenler arasında demans tanısı alma riskine ilişkin bir fark olmadığı belirtildi.

DEMANS

Öte yandan, araştırmacılar, günde bir porsiyon işlenmiş kırmızı et yerine bir porsiyon kuruyemiş veya baklagil tüketmenin demans riskini yüzde 19, balık tüketmenin yüzde 28 ve beyaz et tüketmenin ise yüzde 16 oranında azalttığını vurguladı.

demans beyin unutkanlık hafıza

Araştırmanın bulguları "Amerikan Nöroloji Akademisi" dergisinde yayımlandı.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
demans işlenmiş et işlenmiş gıda
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