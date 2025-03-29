Soğuk bir şey yiyip içtiğimizde neden dişimiz acıyıp sızlar? Sebebi nedir? Nasıl geçer?

Temiz ve sağlıklı bir gülüş, özgüvenli bir duruş ve sağlıklı bir ağız için diş bakımı son derece önemlidir. Sağlıklı bir bedenin önemli bir parçası olan ağız ve dişler için günlük temizlik rutinleri atlanmadan uygulanmalıdır. Ancak bazen hem hassas bir diş yapısı hem de diş bakımının ve temizliğinin ihmal edilmiş olması gibi nedenlere bağlı olarak ağız ve diş sağlığında sorunlar yaşanabilmektedir.

Soğuk bir şey yiyip içtiğimizde neden dişimiz acıyıp sızlar?

Özellikle yaz mevsiminde sıcak havalardan bunalıp serinleyebilmek için soğuk içecekler ve dondurma ve benzeri yiyecekler tercih edilir. Her ne kadar serinletici etkisi ve lezzeti olsa da bu yiyecek ve içecekler dişlerde bazı sorunlara yol açabilmektedir. Diş hassasiyeti olan kişilerin daha dikkatli olması gereken bu durumların neden yaşandığının tespit edilmesi için mutlaka doktora görünülmesi gerekir.

Diş hassasiyeti ya da halk arasında günlük konuşma dilinde kullanıldığı haliyle diş kamaşması, ekşi, şekerli, sıcak, soğuk içecekler ve yiyecekler etkisi ile meydana gelir. Bu tür gıdalar diş hassasiyetini tetikleyebilir. Çok sık karşılaşılabilen bu durum özellikle diş eti çekilmesi sorununun ardından ortaya çıkan kök yüzey ile ilgili bir durumdur.

Soğuk bir şey yiyip içtiğimizde dişlerin sızlamasının sebebi nedir?

Soğuk besinler, yiyecekler ve içecekler diş hassasiyetini tetikleyebilmektedir. Dişlerin ağız içinde görünür olan kısmı mine adı verilen koruyucu görev üstlenmiş olan bir diş tabakası ile çevrilidir. Bu kısmın hemen alt bölgesinde bulunan dentin mikroskopla görünebilen kanalcıklardan oluşur. Dişlerin dış yüzeylerinden başlayarak dişlerin ortasındaki sinirlere kadar uzanan bu kanallarda bolca sıvı yer alır.

Diş mineleri zayıflamış olan dişlerde, tatlı, sıcak, soğuk içecekler ve yiyecekler tüketildikten sonra bu sıvılar hareket eder ve dişlerin sinirlerinde hissedilir sızlamalar meydana gelir. Bu durumun önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Dikkat edilmesi gereken bu hususlardan bazıları şunlardır:

Ağız ve diş bakımına özen gösterilmesi gerekir.

Dişlerin sert tabakasına zarar vermemek adına diş fırçası yumuşak kıllı olarak seçilmelidir ve doktor tavsiyesine uyulması önemlidir.

Hassasiyetin önüne geçebilecek diş macunları, florlu diş bakım ürünleri düzenli olarak kullanılırsa diş hassasiyetinin önüne geçebilmek mümkün olur.

Soğuk bir şey yiyip içildiğinde yaşanan dişlerin sızlaması asıl geçer?

Diş sızlaması durumu dişte çevresel etkenlerin meydana getirdiği ve dişin canlı olan dokusu tarafından yaşatılan ağrılı bir tepki olarak yorumlanır. Ağrının ve sızlamanın niteliği, hassas olan bölgenin tespit edilmesi ve diş hassasiyetinin başladığı nokta belirlenmelidir. Ardından uygun görülen tedaviye başlanır. Bu noktada doktorun önerilerini dinlemek ve tedaviyi aksatmamak son derece önemlidir. Eğer dişlerde sızlama ya da diğer adı ile diş kamaşması durumu yaşanıyorsa hemen bir doktora gidilmelidir.

Soğuk yiyecekler ve içecekler tüketilirken dişlerde sızlama yaşanabilir. Sebebi genel olarak diş hassasiyetidir. Vakit kaybetmeden diş hekimine gidilmesi gerekir. Diş hekimlerinin tedavi için önerebileceği bazı durumlar ve yöntemler ise şunlardır: