HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda soğuk havada kamyonet kasasında seyahat eden ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda soğuk havada kamyonet kasasında seyahat eden ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ise "İnanılır gibi değil arabanın içine ufacık çocuğu sığdıramamışlar, yazık günah" sözleriyle sitem etti.

Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk 1

Adapazarı-Karasu kara yolunda meydana gelen olayda,kamyonetin kasasında soğuk havada yolculuk yapan ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi, "Ufacık kız çocuğunun arabanın arkasına koymuşlar, kendileri önde gidiyor ve hepsi telefonla oynuyor. Nasıl bir saygısızlıktır bu? Daha 10 yaşında değildir o çocuk, tek başına pusmuş arka kapağın dibine böyle bir şey olabilir mi? Önce kocaman erkek çocuk var onu almamışlar da ufacık kız çocuğunu koymuşlar. İnanılır gibi değil, arabanın içine ufacık çocuğu sığdıramamışlar, yazık günah" diyerek tepki gösterdi.

Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta gübre denetimleri yapıldıBayburt’ta gübre denetimleri yapıldı
Gölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildiGölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.