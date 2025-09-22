HABER

‘Soğuk Savaş’ programına re’sen soruşturma! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyada yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programın içeriğinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bir hadisi ile ilgili yapılan paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki çeşitli mecralarda yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda kaydedildiği belirlenen bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi. (Kaynak: DHA)

