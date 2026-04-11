Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Bir süredir yurtta etkili olan ılık hava geçtiğimiz günlerde yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakmıştı. Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken bazı illerimizde yollar dahi kapanmıştı. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 38 ile sarı kodlu uyarıda bulunurken, yeni hafta için de 'çöl sıcağı' uyarısı yapıldı. Buna bazı illerimizde gölgede sıcaklıklar 27 derece ölçülecek!

Doğukan Akbayır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye, önümüzdeki hafta ciddi bir sıcaklık artışı yaşayacak. Bugün ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışında tüm yurtta yağış olması tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski devam ediyor. MGM, üretici ve çiftçiler ile yetkilileri tedbir alma konusunda uyardı.

38 İLE SARI KODLU UYARI: KAR, SAĞANAK VE DON...

MGM'nin kar, sağanak ve zirai don uyarısı yaptığı 38 il şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye.

Pazartesi gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde hava koşulları tam tersine dönecek. Ciddi sıcaklık artışı bekleniyor.

ÇÖL SICAĞI GELİYOR!

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yeni haftaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Libya'dan çöl sıcağı gelecek. Özellikle salı, çarşamba ve perşembe günleri çöl sıcağını çok daha fazla hissedeceğiz. Sıcaklıklar İstanbul, Marmara, İç Anadolu'da 20 dereceyi aşacak. Bodrum, Marmaris 25 dereceyi, Adana ve Osmaniye 27 dereceyi görecek. Bunlar gölgedeki sıcaklıklar.”

Önümüzdeki hafta sıcak havayla birlikte çöl tozu taşınımı da olacağını vurgulayan Çalışkan "Önümüzdeki hafta sonu tekrar yağış ihtimali de var." dedi.

