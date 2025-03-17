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Sıcaklıklar 30 derece düşüyor, kar geri dönüyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

17.03.2025 18:25
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Pazar günü ülke genelinde etkisini gösteren sıcak havanın ardından yurt genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı açıklandı. Sıcaklığın bazı bölgelerde 30 derece birden düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 30 derece düşüyor, kar geri dönüyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

Haftalık hava durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ülke genelinde 16 Mart pazar gününde mart ayının sıcaklık rekorunun kırıldığına dikkati çekti.

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"30 DERECE BİRDEN SICAKLIK DÜŞECEK"

Acar, "Tüm yurtta pazar günü çok yüksek sıcaklıklar ölçtük. Örneğin Samsun'un Terme ilçesinde 36 derece ölçüldü ki bu temmuz, ağustos sıcağıdır. Ancak yarından itibaren bu sıcaklıklar 30 derece birden düşecek." bilgisini paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Acar, İç Anadolu Bölgesi ve doğu kesimlerde kar, batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak beklendiğini söyledi. Acar, üç büyükşehirdeki hava tahmine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Ankara'da çarşamba ve perşembe günlerinde hafif şekilde kar yağışı bekliyoruz. Hayatı etkileyecek bir durum gibi gözükmüyor. İstanbul'da ise kar yağışı beklemiyoruz. İstanbul'daki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak. İzmir'de de yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olma ihtimali var."

Ülke genelinde fırtına beklentisinin bulunduğunu da aktaran Acar, "2-3 gün boyunca denizlerimizde rüzgar, kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yine Doğu Anadolu Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Akdeniz'in Toroslar mevkisinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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SOĞUK HAVA 23 MART'TAN İTİBAREN ÜLKEYİ TERK EDECEK!

Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren ülkeyi terk etmesinin beklendiğini dile getiren Acar, "Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde sıcak bir bayram geçireceğiz. Ancak ilerleyen günlerde sağanak ve gök gürültülü yağışları göreceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Acar, Marmara'da, Ege ve İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai faaliyetlerin başladığı yerlerde, çarşamba gününden itibaren zirai don tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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