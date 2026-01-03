Soğuktan üşüyen sokak kedileri tren garına ısındı

Eskişehir’de soğuktan üşüyen sokak kedileri, ısınmak için tren garına sığındı.

Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sokak hayvanları için yaşam şartlarını zorlaştırdı. Soğuktan üşüyen bazı kediler, ısınmak için Eskişehir Tren İstasyonu’na sığındı. İçerideki koltukların üzerinde kıvrılarak uyuyan sevimli hayvanlar, güzel ve ilginç bir görüntü oluşturdu. Tren saatini bekleyen yolcular, yanlarında uyuyan kedileri severek keyifli vakit geçirdi. Bazı duyarlı vatandaşların ise, içeriye sığınan kediler için çevreye yiyecekler koyduğu görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır