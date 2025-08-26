Söğüt’te caddeler ışıl ışıl oldu

Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, caddeye modern led aydınlatmalar yerleştirildi. Yapılan yenileme ile birlikte, hem yaya hem de araç trafiği için daha güvenli bir ortam oluşturulurken, enerji tasarrufu da sağlandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yeni sistem, daha güçlü ve verimli aydınlatma sağlayarak ilçenin gece görünümüne estetik bir katkı sunduğunu anlatarak, "İlçemizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın güvenliği ve konforu önceliğimizdir" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır