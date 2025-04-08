Şok eden görüntü: Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk ekledi!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de yaşanan tavuk döner zehirlenmesinin ardından Sapanca’da bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın ardından harekete geçen ekipler dönerden numune alarak teste gönderdi.

648 KİŞİ YEDİĞİ TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 648 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlendiği olay gündeme gelmişti.

Olaydan kısa bir süre sonra Sapanca ilçesinde bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe zabıta ekipleri harekete geçti.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER DÖNERDEN NUMUNE ALDI

Zabıta ekiplerinin, ilçe merkezinde bulunan dönerciye tutanak düzenlediği öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise işletmedeki dönerden numune aldı.

Yaşanan zehirlenmenin ardından bazı uzmanlar ise dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takmasının zehirlenmelere yol açtığını ve hatta kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır