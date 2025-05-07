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AYM önünde toplanıp isyan ettiler! Sokak hayvanları yasası için yeni gelişme: CHP'nin talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetti. AYM önünde pankartlarla toplanan hayvanseverler ise sloganlar atıp isyan etti. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Bu yasa, hayvanların yaşam hakkını elinden alıyor. İçindeki maddelerle ötanazi ile öldürme yasası var" dedi.

AYM önünde toplanıp isyan ettiler! Sokak hayvanları yasası için yeni gelişme: CHP'nin talebi reddedildi

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açmıştı.

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AYM İPTAL İSTEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

AYM, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesi hakkındaki iptal ve yürürlüğü durdurma taleplerini bugünkü Genel Kurul gündemine aldı.

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KARAR VERİLDİ

AYM Genel Kurulu, kanunun iptal istemini reddetti.

HAYVANSEVERLERDEN, AYM ÖNÜNDE 'HAYVANLARI KORUMA KANUNU' NÖBETİ

Öte yandan hayvanseverler, yasa üzerindeki beklentilerini duyurmak üzere sabah saatlerinden itibaren AYM önünde toplandı.

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AYM önünde nöbet başlatan grup, 'Yasayı iptal et, hayvanları yaşat', 'Kadına, çocuğa, doğaya, hayvana dokunma' ve 'Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük' yazılı pankart ve dövizleri taşıyarak, 'Her yer AYM her yer direniş', 'Susma haykır, katliama hayır' ve 'AYM yasayı hemen iptal et' diye slogan attı.

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Hayvanseverlerin gün boyu bekleyişlerine devam edeceği belirtildi.

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"NİCE HAYVANLAR KATLEDİLDİ"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "2 Ağustos'ta bir garabet gibi ülkemizin tepesine çöken bu yasa, hayvanların yaşam hakkını elinden alıyor. İçindeki maddelerle ötanazi ile öldürme yasası var. Bu yasayla birlikte 2 Ağustos'tan bugüne kadar nice hayvanlar katledildi. 'Yaşam alanı' adı altında barınağı olmayan belediyeler yaşam evi yapmaya kalktı. Bu belediyeler şimdi tel örgülerle çevirip, yaşam alanları yapmaya kalktılar. Koskoca metropol ilçeler de buna dahil, şehirler de buna dahil. Bunu önleyebilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Bu yasa iptal edilsin diye bütün arkadaşlarımız buradalar" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
anayasa mahkemesi aym sokak hayvanları
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