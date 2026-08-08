HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sokak kedilerini beslemek için yolu kapatan kadın gözaltında

İçerik devam ediyor
Nilgün Arabacı

İstanbul Bakırköy'de kedilere mama verdiği gerekçesiyle yayaların kullandığı yolu kapattığı öne sürülen kadın, cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alındı. Kadının 150 olay kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kedilere mama verdiği sırada vatandaşların geçişine engel olduğu iddia edilen kadın hakkında işlem başlatıldı. Bir vatandaşla tartıştığı ve kendisine tepki gösteren kişiye saldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kadın gözaltına alındı.

YOLU KULLANMAK İSTEYEN VATANDAŞA ENGEL OLDU

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Ataköy'de iddiaya göre kadın, sokakta kedilere mama verdiği sırada vatandaşların kullandığı güzergahı kapatarak yayaların geçişine izin vermedi. Sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş ile kadın arasında tartışma yaşandı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşın kadına yolun kamuya ait olduğunu hatırlatarak geçmek istediği görülürken, kadının ise "Hayvanlara zarar vereceksin. Çekil, uzak dur!" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

"DAHA ÖNCE BAŞKALARINA DA SALDIRDI" İDDİASI

Görüntüleri kaydeden vatandaş, kadının bölgede daha önce de başka kişilere saldırdığını iddia etti. Vatandaş, yolun Mimar Sinan İlkokulu'nun kaldırımı olduğunu belirterek kadından önünden çekilmesini istedi.

Yaşanan tartışma sırasında kadının görüntü alınmasını engellemek amacıyla cep telefonuna müdahale etmeye çalıştığı da görüntülere yansıdı. Vatandaş ayrıca kadının bölgede usulsüz şekilde kedi kulübesi yaptığını öne sürdü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kamuya açık bir alanın vatandaşların geçişine kapatıldığı yönündeki iddialar üzerine yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, kedilere mama verdiği gerekçesiyle vatandaşların sokaktan geçmesine izin vermediği iddia edilen Y.A. hakkında işlem başlatıldı ve kadın gözaltına alındı.

150 OLAY KAYDI VARMIŞ

Burak Doğan'ın haberine göre, Y.A'nın 150 olay kaydının bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kayıtlarda bazı dosyalarda şüpheli, bazı dosyalarda ise müşteki olarak yer aldığı belirtildi.

Y.A'nın geçmiş kayıtlarında hakaret, tehdit, kasten yaralama, iftira, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma gibi suçlamaların bulunduğu aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İzmir’de sünger deposunda yangınİzmir’de sünger deposunda yangın

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.