Sokak kedilerini beslemek için yolu kapatan kadın gözaltında

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kedilere mama verdiği sırada vatandaşların geçişine engel olduğu iddia edilen kadın hakkında işlem başlatıldı. Bir vatandaşla tartıştığı ve kendisine tepki gösteren kişiye saldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kadın gözaltına alındı.

YOLU KULLANMAK İSTEYEN VATANDAŞA ENGEL OLDU

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Ataköy'de iddiaya göre kadın, sokakta kedilere mama verdiği sırada vatandaşların kullandığı güzergahı kapatarak yayaların geçişine izin vermedi. Sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş ile kadın arasında tartışma yaşandı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşın kadına yolun kamuya ait olduğunu hatırlatarak geçmek istediği görülürken, kadının ise "Hayvanlara zarar vereceksin. Çekil, uzak dur!" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

"DAHA ÖNCE BAŞKALARINA DA SALDIRDI" İDDİASI

Görüntüleri kaydeden vatandaş, kadının bölgede daha önce de başka kişilere saldırdığını iddia etti. Vatandaş, yolun Mimar Sinan İlkokulu'nun kaldırımı olduğunu belirterek kadından önünden çekilmesini istedi.

Yaşanan tartışma sırasında kadının görüntü alınmasını engellemek amacıyla cep telefonuna müdahale etmeye çalıştığı da görüntülere yansıdı. Vatandaş ayrıca kadının bölgede usulsüz şekilde kedi kulübesi yaptığını öne sürdü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kamuya açık bir alanın vatandaşların geçişine kapatıldığı yönündeki iddialar üzerine yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, kedilere mama verdiği gerekçesiyle vatandaşların sokaktan geçmesine izin vermediği iddia edilen Y.A. hakkında işlem başlatıldı ve kadın gözaltına alındı.

150 OLAY KAYDI VARMIŞ

Burak Doğan'ın haberine göre, Y.A'nın 150 olay kaydının bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kayıtlarda bazı dosyalarda şüpheli, bazı dosyalarda ise müşteki olarak yer aldığı belirtildi.

Y.A'nın geçmiş kayıtlarında hakaret, tehdit, kasten yaralama, iftira, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma gibi suçlamaların bulunduğu aktarıldı.