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  4. Sokak köpekleri saldırısından kahreden haber! 2 yaşındaki Rana feci şekilde can verdi

Sokak köpekleri saldırısından kahreden haber! 2 yaşındaki Rana feci şekilde can verdi

08.03.2025 07:36
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Konya’da, yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan El Selci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sokak köpekleri saldırısından kahreden haber! 2 yaşındaki Rana feci şekilde can verdi

Başıboş sokak köpekleri ile ilgili tartışma devam ederken bir feci bir haber daha geldi. Konya’da, 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana El Minik çocuk, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya saldırı sokak köpekleri
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