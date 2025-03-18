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  4. Sokak köpekleri toplanırken ortalığı inlettiler! "Kendimi öldürürüm" deyip ekiplere müdahale etti

Sokak köpekleri toplanırken ortalığı inlettiler! "Kendimi öldürürüm" deyip ekiplere müdahale etti

18.03.2025 13:44
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
18.03.2025 13:44
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İstanbul Esenyurt'ta belediye ekipleri başıboş sokak köpekleri için harekete geçti. Köpekler toplanmaya çalışılırken karşı koyan iki kadının müdahale ettiği anlar gündem oldu. Kadınlar "Bırak çocuğu, ısırmıyor o", "Kendimi öldürürüm" derken adeta sinir krizleri geçirdi.

Esenyurt'ta belediye ekiplerinin başıboş sokak köpeklerini yakalamaya çalışırken iki kadının müdahalesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Esenyurt Belediyesi ekipleri, sokaklarda vatandaşlar için tehlike oluşturduğu tespit edilen köpeği yakalamak üzere harekete geçti. Ekipler yakaladığı götürecekken iki kadın karşılarına çıkarak engellemeye çalıştı.

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"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Belediye ekipleri kadınlara "Polis gelsin" dedi, kadınlar ise sinir krizi geçirdi.

Toplatılan köpekler için "Bırak çocuğu, ısırmıyor o", "Vermeyeceğim", "Kendimi öldürürüm" diyen kadınların bağrış çağırışları ortalığı adeta inletti.

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Anahtar Kelimeler:
sokak köpekleri
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