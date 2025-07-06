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Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada...

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kurtuluş Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar 5 el ateş açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada...

Aydın’ın Efeler ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti.

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada... 1

SOKAKTA 5 EL ATEŞ!

Olay, saat 23.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 2019. Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti.

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada... 2

MERMİLERDEN BİRİ İŞLETMEYE İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 5 el ateş edildiği olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mermilerden birinin karşı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye isabet etti.

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada... 3

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırı anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ve tarafların daha sonra bölgeden kaçtığı görüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada... 4

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada... 5

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada... 6

Sokak ortasında 5 el ateş açtılar! Silahlı saldırının olay anı kamerada... 7

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın silahlı saldırı
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