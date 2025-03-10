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  4. Sokak ortasında birden yere yığıldı! Eskişehir'de hareketli dakikalar

Sokak ortasında birden yere yığıldı! Eskişehir'de hareketli dakikalar

10.03.2025 12:55
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Eskişehir'de bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle yere düşüp yaralanırken, yaşlı adama ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Sokak ortasında birden yere yığıldı! Eskişehir'de hareketli dakikalar

Olay 12.20 sıralarında 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Yaşı ve kimliği bilinmeyen bir vatandaş dengesini kaybederek yere düşerken, çöp bidonunu da devrildi. Düşme esnasında burnundan yaralanan şahsa ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların bu esnada yaşlı şahsın bilincinin açık olup olmadığını kontrol ettikleri görüldü.

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, tedavisi gerçekleştirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada şans eseri büyük bir yaralanma yaşanmazken, olay yerinde kısa süreli bir kalabalık oluştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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