Sokak ortasında cinayet! Kızının yanında eşini öldürdü: Kayıplara karıştı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadın, sokak ortasında eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, şüpheli kocanın saldırının ardından soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Saldırı sırasında çiftin yanındaki kız çocuğu da yaralanırken, yaşananlar büyük infial yarattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahsın boşanma aşamasındaki eşini kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Katil zanlısı kocanın elini kolunu sallayarak soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI!

Olay, önceki gün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAMIŞTI

Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış ve küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

VAHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan vahşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A.'nın elini kolunu sallayarak soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı yansıdı.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı arama çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

