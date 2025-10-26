HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Kadına 15 el ateş edip kaçtı

İstanbul'da korkunç bir kadın cinayeti daha işlendi. Bir şahıs, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Nilay Kotan'ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Katil 15 el ateş edip kaçarken kadından acı haber geldi. 64 yaşındaki şüpheli çok geçmeden yakalandı.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Kadına 15 el ateş edip kaçtı

Kağıthane’de sokak ortasında, eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şahıs çok geçmeden yakalandı.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! İstanbul da eski sevgili dehşeti: Kadına 15 el ateş edip kaçtı 1

SOKAK ORTASINDA 15 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! İstanbul da eski sevgili dehşeti: Kadına 15 el ateş edip kaçtı 2

KADINDAN ACI HABER

Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nilay Kotan hayatını kaybetti.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! İstanbul da eski sevgili dehşeti: Kadına 15 el ateş edip kaçtı 3

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı.

64 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirledikleri şüpheli A.K.'yı (64), Silivri'de yakaladı.

Daha önce iki suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

(İHA-AA)Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da traktör devrildi: 1 ölüOrdu’da traktör devrildi: 1 ölü
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıTekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul eski sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.