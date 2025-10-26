Sokak ortasında kurşun yağdırdı! İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Kadına 15 el ateş edip kaçtı

Kağıthane’de sokak ortasında, eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şahıs çok geçmeden yakalandı.

SOKAK ORTASINDA 15 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADINDAN ACI HABER

Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nilay Kotan hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı.

64 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirledikleri şüpheli A.K.'yı (64), Silivri'de yakaladı.

Daha önce iki suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

(İHA-AA)Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır