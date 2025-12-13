Sokak ortasında meydan dayağı

Şanlıurfa’da 50 yaşındaki bir kişinin, sokak ortasında bir grup genç tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Mehmet O., evinin önünde bir grup gencin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet O., ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gençleri yakalamak için çalışma başlattı.