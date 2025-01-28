Sokak röportajına söyledikleri sonrasında tutuklandı!

Sokak röportajı sonrasında tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K.’nin tutuklandığını açıkladı.

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır