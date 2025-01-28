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Sokak röportajına söyledikleri sonrasında tutuklandı!

28.01.2025 07:38
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Sosyal medyada son yıllarda gündem yaratan sokak röportajlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Emniyet’ten yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf ettiği belirtilen N.K. isimli şahsın tutuklandığı bildirildi.

Sokak röportajına söyledikleri sonrasında tutuklandı!

Sokak röportajı sonrasında tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K.’nin tutuklandığını açıkladı.

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hakaret sokak röportajı cumhurbaşkanı erdoğan
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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Büyük cezaevlerine ihtiyaç olacak gibi görünüyor
herkes zor durumda % 3-5 i sağdan soldan faydalandığı için sesi çıkmıyor, işlenen suçların yarıdan çoğu ekonomik durumdan dolayı, bir emekli aylığı bir aylık kira etmiyor.
reisin izindeyiz
@hcmakina soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz.
@kerem_1982_vyycg soğuk silivri sırası sendemi
@hcmakina hakikaten bu millete kininiz niye bu ülkenin evladı olmadığınızı düşünüyorum hep bir kin hep bir hesaplaşma derdindesiniz
@ali3845 senin gibi düşünmeyince bu ülke'nin evladı olunmuyor mu yani... insanlar ne düşüneceğini senin gibi trollere mi soracak
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