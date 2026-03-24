Sokak röportajında ayağındaki kelepçeyi göstermişti, ceza olarak mescid temizleyecek

Adana'daki sokak röportajındaki görüntüler gündem yaratmıştı. Mikrofon uzatılan iki genç, muhabire tehditler savururken ayağındaki elektronik kelepçeyi göstermişti. Görüntüler sonrası gözaltına alınan gençler, videonun bir kurgu olduğunu belirtirken; pazartesi ve cuma günleri adliye mescidini temizleme şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da yapılan bir sokak röportajı gündem oldu. Röportaj yapan muhabirin mikrofon uzattığı iki genç, tehditler savururken; "Seni mermi manyağı yapmayım ayağımda kelepçe var" diyerek bileğini gösterdi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde İbrahim T'nin gerçekleştirdiği röportaj sırasında ayağında elektronik kelepçe bulunan E.B. (17) tarafından tehdit edildiğine ilişkin haberlerin ardından araştırma başlattı.

Röportajın kurgu olduğunu belirleyen ekipler, İbrahim T. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, İbrahim T. ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe pazartesi ve cuma günleri adliye mescidini temizleme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

