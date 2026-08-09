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Sokakta düşen yaşlı adam evinin kapısında hayatını kaybetti

Eskişehir’de sokakta yürürken düşen 72 yaşındaki adam, mahalle sakinlerinin yardımıyla evine kadar getirildikten sonra kapısının önünde fenalaşarak hayatını kaybetti.Olay, Hacı Seyit Mahallesi Karteltepe Sokak’ta meydana geldi.

Sokakta düşen yaşlı adam evinin kapısında hayatını kaybetti

Eskişehir’de sokakta yürürken düşen 72 yaşındaki adam, mahalle sakinlerinin yardımıyla evine kadar getirildikten sonra kapısının önünde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Hacı Seyit Mahallesi Karteltepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Niyazi A., evinden birkaç sokak ötede yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Mahalle sakinlerinin desteğiyle ayağa kaldırılan ve yürütülerek evine kadar götürülen Niyazi A., tam kapısının önüne geldiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Niyazi A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokakta düşen yaşlı adam evinin kapısında hayatını kaybetti 1

Sokakta düşen yaşlı adam evinin kapısında hayatını kaybetti 2

Sokakta düşen yaşlı adam evinin kapısında hayatını kaybetti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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