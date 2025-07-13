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Söke’de gıda işletmeleri denetlendi

Aydın’ın Söke ilçesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla risk esasına dayalı denetimler gerçekleştirildi.

Söke’de gıda işletmeleri denetlendi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Burunköy ve Bağarası Mahallelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kontrol etti. Denetimlerde, hijyen kuralları, ürün muhafaza şartları, personel temizliği ve belge kontrolleri gibi birçok başlıkta değerlendirme yapıldı. Ekipler, işletmecilere mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirmelerde de bulundu. Yetkililer, halk sağlığının korunması için gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Söke gıda
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