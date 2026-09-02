HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Söke’de gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Söke’de gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların tüketimine sunulan gıdaların güvenilirliğinin sağlanması amacıyla işletmelerde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin gıda güvenliği açısından gerekli şartlara uygunluğu kontrol edilirken, özellikle et ve et ürünlerinin bulunduğu alanlarda da incelemeler yapıldı. Denetim ekipleri, işletmelerde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerini sürdürdü. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Claude Fable 5.1 kullanıma sunuldu: Ajan görevlerinde maliyet yüzde 45’e kadar düşebilecekClaude Fable 5.1 kullanıma sunuldu: Ajan görevlerinde maliyet yüzde 45’e kadar düşebilecek
Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıGaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.