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Söke’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Argavlı-Sazlı yolunda meydana gelen kazada otomobil takla atarak refüje çıkarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Söke’de otomobil takla attı: 3 yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, İ.İ.Ö. idaresindeki 35 AZ 8210 plakalı otomobil, Aydın istikametinden Söke yönüne doğru sağ şeritte seyir halindeyken, kavşağa geldiği sırada aynı yönde sol şeritte ilerleyen İ.A. yönetimindeki 68 ADV 385 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak çekicinin önünde refüje savruldu ve ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.İ.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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