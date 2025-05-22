Söke’de sinek sayımları yapıldı

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı yerleştirilen tuzaklarda sayım yapıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, portakal, mandalina gibi meyve ağaçlarında Akdeniz meyve sineği için yerleştirilen izleme tuzaklarını ve zeytin sineğine karşı asılan zeytin sineği tuzaklarını yerinde kontrol etti.

Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun belirlenmesi için sayım yapıldı. Zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçilere mücadele ve müdahale için uyarılar yapılırken, yapılacak erken müdahale ile oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

(İHA)