HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Söke’de sinek sayımları yapıldı

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı yerleştirilen tuzaklarda sayım yapıldı.Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor.

Söke’de sinek sayımları yapıldı
Çiğdem Sevinç

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı yerleştirilen tuzaklarda sayım yapıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, portakal, mandalina gibi meyve ağaçlarında Akdeniz meyve sineği için yerleştirilen izleme tuzaklarını ve zeytin sineğine karşı asılan zeytin sineği tuzaklarını yerinde kontrol etti.

Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun belirlenmesi için sayım yapıldı. Zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçilere mücadele ve müdahale için uyarılar yapılırken, yapılacak erken müdahale ile oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fujifilm X Half dijital fotoğraf makinesi tanıtıldı: İşte özellikleri!Fujifilm X Half dijital fotoğraf makinesi tanıtıldı: İşte özellikleri!
Adana'da bir kadın eski eşini sokak ortasında vurduAdana'da bir kadın eski eşini sokak ortasında vurdu

Anahtar Kelimeler:
Söke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti!

Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti!

'Taksisi var, ekonomik sorunu yok' Acılı baba Şükriye Aci'ye ateş püskürdü!

'Taksisi var, ekonomik sorunu yok' Acılı baba Şükriye Aci'ye ateş püskürdü!

Başkan Karahan'dan asgari ücret açıklaması!

Başkan Karahan'dan asgari ücret açıklaması!

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

Meteoroloji uyardı! 2 kent için alarm verildi, sıcaklık 40 dereceyi gösterecek

Meteoroloji uyardı! 2 kent için alarm verildi, sıcaklık 40 dereceyi gösterecek

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.