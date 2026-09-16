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Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL

Sosyal medya üzerinden suç unsurlarını öven ve silahlı eylem yapmak için fiyat paylaşan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL

Bursa’da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 1

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 2

Suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 3

GASP 250 BİN TL, YURT DIŞINA KAÇAKÇILIK 11 BİN AVRO

Sanal medya üzerinden kurdukları mesajlaşma grubunda eylemleri için liste oluşturan şüphelilerin; ‘Tetik ve yaralama işleri’, ‘Kundaklama işleri’, ‘Kaçakçılık işleri’, ‘Uyuşturucu işleri’ ve ‘Sahte bilgi işleri’ başlıkları altında, 250 bin liradan 11 bin avroya (yaklaşık 618 bin TL) kadar fiyat belirledikleri görüldü.

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 5

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 6

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 7

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 8

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 9

Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL 10
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silah şiddet fiyat
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