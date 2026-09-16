Şoke eden yazışmalar! Gasp 250 bin TL, infaz 4 milyon TL

Bursa’da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

GASP 250 BİN TL, YURT DIŞINA KAÇAKÇILIK 11 BİN AVRO

Sanal medya üzerinden kurdukları mesajlaşma grubunda eylemleri için liste oluşturan şüphelilerin; ‘Tetik ve yaralama işleri’, ‘Kundaklama işleri’, ‘Kaçakçılık işleri’, ‘Uyuşturucu işleri’ ve ‘Sahte bilgi işleri’ başlıkları altında, 250 bin liradan 11 bin avroya (yaklaşık 618 bin TL) kadar fiyat belirledikleri görüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır