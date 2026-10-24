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Söke’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Yenikent Mahallesi Güvenalgaz Kavşağı’nda meydana geldi.

Söke’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yenikent Mahallesi Güvenalgaz Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki otomobil ile Eren A.’nın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Eren A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Eren A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söke’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke
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