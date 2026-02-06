HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Söke’de yağmurun yumuşattığı evin duvarı çöktü

Aydın’ın Söke ilçesinde yağışalar dolayısıyla yumuşayan ve çatlaklar oluşan müstakil bir evin duvarın çöktü.

Söke’de yağmurun yumuşattığı evin duvarı çöktü

Olay, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G.’ye ait müstakil evin duvarlarında, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından çatlaklar oluştu. Zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Bir anda duvarın çökmesi sonucu meydana gelen olayın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Şans eser olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada detaylı inceleme başlatıldı.

Söke’de yağmurun yumuşattığı evin duvarı çöktü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da narkotik operasyonuAydın’da narkotik operasyonu
Kırıkkale’de şok uygulamada çok sayıda hükümlü yakalandıKırıkkale’de şok uygulamada çok sayıda hükümlü yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.