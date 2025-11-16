HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Söke’de yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor.Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Söke’nin yeni kaymakamlık binasının kısa süre içinde hizmet vermeye başlaması için hem taşınma süreci sürüyor, hem de teknik donanımlara yönelik son hazırlıklar yapılıyor.

Söke’de yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor.

Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Söke’nin yeni kaymakamlık binasının kısa süre içinde hizmet vermeye başlaması için hem taşınma süreci sürüyor, hem de teknik donanımlara yönelik son hazırlıklar yapılıyor. Yeni hizmet binasının faaliyete geçebilmesi için Söke Belediyesi de tüm birimleriyle destek veriyor.

Söke’de yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor 1

Hafta sonu mesaisinde Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri ise binanın kapsamlı temizliğini gerçekleştirdi. Büyük bölümü kadın personelden oluşan saha ekipleri, binayı tepeden tırnağa temizleyerek hizmete hazır hale getirilmesinde önemli rol oynadı. Yeni Kaymakamlık binasının kısa süre içinde vatandaşlara kapılarını açması bekleniyor" denildi.

Söke’de yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cani bir de evli çıktı! Yasemin'i öldürmek için 500 km yol yapmışCani bir de evli çıktı! Yasemin'i öldürmek için 500 km yol yapmış
Kadıköy'de feci kaza: Servis minibüsü bariyerlere çıktıKadıköy'de feci kaza: Servis minibüsü bariyerlere çıktı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.