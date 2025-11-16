Söke’de yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde yeni kaymakamlık binasında hazırlıklar sürüyor.

Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Söke’nin yeni kaymakamlık binasının kısa süre içinde hizmet vermeye başlaması için hem taşınma süreci sürüyor, hem de teknik donanımlara yönelik son hazırlıklar yapılıyor. Yeni hizmet binasının faaliyete geçebilmesi için Söke Belediyesi de tüm birimleriyle destek veriyor.

Hafta sonu mesaisinde Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri ise binanın kapsamlı temizliğini gerçekleştirdi. Büyük bölümü kadın personelden oluşan saha ekipleri, binayı tepeden tırnağa temizleyerek hizmete hazır hale getirilmesinde önemli rol oynadı. Yeni Kaymakamlık binasının kısa süre içinde vatandaşlara kapılarını açması bekleniyor" denildi.

Kaynak: İHA