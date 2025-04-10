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SOLOTÜRK'ün provaları bile nefesleri kesti

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) kuruluşunun 50. yılını çerçevesinde 11 Nisan'da gerçekleştirilecek SOLOTÜRK gösterilerinin prova uçuşları bile nefesleri kesmeye yetti.

SOLOTÜRK'ün provaları bile nefesleri kesti

Bursa'nın ilk üniversitesi için 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ile başlatılan kutlama programları, kuruluş günü olan 11 Nisan 2025'te zirveye çıkacak. SOLOTÜRK'ün özel bir uçuş gösterisi de yapacağı etkinlikte vefa ödülleri töreni, sergi, konser ve farklı programlar yer alacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi ekibi SOLOTÜRK, yarım asrı geride bırakan BUÜ adına özel gösterisi öncesi, Bursa semalarında prova uçuşları gerçekleştirdi.

Provaları öğrenci ve vatandaşlar, nefeslerini tutarak izledi. 11 Nisan Cuma günü saat 16.00'da gökyüzündeki süzülüşü izlemek isteyen vatandaşlar, Uludağ Üniversitesi çim alanda bir araya gelecek.

Eğitim amacıyla getirilen atlarda, uçakların çıkardığı sesten irkilmesi dikkat çekti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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