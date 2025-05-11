HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Soma'da 6 gündür haber alınamıyordu! Alzheimer hastasından günler sonra acı haber geldi

Manisa’nın Soma ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 69 yaşındaki Remzi Özberk, bir arazide ölü olarak bulundu.

Soma'da 6 gündür haber alınamıyordu! Alzheimer hastasından günler sonra acı haber geldi
Begüm Özkaynak

6 Mayıs Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Remzi Özberk için geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, ANDA, Bergama TRAC Şubesi, Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (SODOS) ve çok sayıda gönüllü vatandaş bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürüttü. Termal drone destekli havadan aramalarla birlikte zorlu arazi şartlarında karadan da aralıksız çalışmalar sürdürüldü.
Soma halkının da büyük destek verdiği çalışmalarda Özberk’in cansız bedeni, Avdan Mahallesi’ne bağlı mezarlığa yakın bir tarım arazisinde bulundu. Acı haber, Soma’da büyük üzüntüye neden oldu.

SODOS BAŞKANI ALİOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

SODOS Başkanı Mustafa Alioğlu yaptığı açıklamada, "Remzi amcamız için 6 gündür geceli gündüzlü çalıştık. Tüm ekiplerle birlikte elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. Sağ salim bulmayı umut ediyorduk ama maalesef üzücü haberle karşılaştık. Bu süreçte destek veren tüm kurumlara, gönüllülere ve Soma halkına teşekkür ediyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

AW452441_02

YALNIZ YÜRÜDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Görgü tanıkları, Özberk’in kaybolduğu gün Avdan Mahallesi civarında bazı kişilerle kısa süreli sohbet ettiğini ve yön sorduğunu belirtti. En son güvenlik kameralarına yalnız yürüdüğü anlar yansıdı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladıDairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı
Sakarya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 6 yaralıSakarya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
alzheimer kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de tüm camiayı heyecanlandıran hamle! Aziz Yıldırım ile Ali Koç'a birleşme çağrısı yapıldı

Fenerbahçe'de tüm camiayı heyecanlandıran hamle! Aziz Yıldırım ile Ali Koç'a birleşme çağrısı yapıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Çarpıcı iddia: "Avrupalı liderler uyuşturucu kullanıyor"

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Çarpıcı iddia: "Avrupalı liderler uyuşturucu kullanıyor"

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Katar'dan Trump'a eşi benzeri görülmemiş hediye

Katar'dan Trump'a eşi benzeri görülmemiş hediye

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geri dönüyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geri dönüyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.