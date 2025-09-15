Soma’da eğitimde dayanışma: Etkileşimli tahtalar okullara ulaştı

Manisa’nın Soma ilçesinde okullar arasında iş birliği gerçekleştirildi.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Sabri Balcı İlkokulu’ndan alınan etkileşimli tahtalar, destekle Nakledildi.

Ayhan Şahenk İlkokulu öğretmenleri, Yukarı Avdan İlkokulu ve Hacı Yusuf Öztüre İlkokulu’na yardımlarda bulundu.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, teknolojik eğitim araçlarının verimli kullanılabilmesi için yeni düzenlemeler yaptı.

Müdürlük yetkilileri, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Her öğrencinin aynı imkânlardan yararlanması için çaba gösterdiklerini vurguladılar.

Ayhan Şahenk İlkokulu öğretmenlerine bu süreçte destek verdikleri için teşekkür ettiler.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır