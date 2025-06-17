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Soma'daki tekmesiyle olay olmuştu! Yusuf Yerkel'e yeni görev... Türkiye'yi temsil edecek

2014'te yaşanan ve 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma maden faciasında, madenci yakınını tekmelemesiyle gündeme gelen Yusuf Yerkel'in yeni görevi gündem yarattı. Merkel, Türkiye'nin UEFA Hattrick Komitesi üyesi olarak belirlendi.

Soma'daki tekmesiyle olay olmuştu! Yusuf Yerkel'e yeni görev... Türkiye'yi temsil edecek

301 madencinin hayatını kaybettiği 2014 yılındaki Soma'daki maden faciasından sonra bir madencinin ailesini tekmeleyerek gündeme gelen Yusuf Yerkel'e yeni bir görev verildi.

YUSUF YERKEL TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Yerkel, UEFA Hattrick Komitesi Üyesi olarak belirlendi.

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Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 19 komitenin 11'inde, 6 heyetin de 1'inde toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı.

UEFA'nın komite ve heyetlerinde Türkiye'yi temsil edecek isimler ve görevleri şöyle:

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz: UEFA Futbol Komitesi Üyesi

TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı: FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak: UEFA Sağlık Komitesi Üyesi

TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi Üyesi

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi

TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan: UEFA Futsal Komitesi Üyesi

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz: UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi

UEFA HATTRİCK KOMİTESİ ÜYESİ

TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel: UEFA Hattrick Komitesi Üyesi

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TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız: UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural: UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi

TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay: UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maden Soma
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