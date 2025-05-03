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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 29 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali Enformasyon Bakanlığı, ülkenin orta kesimindeki Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 29 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Hiran bölgesinde düzenlediği saldırıda ağır kayıplar verdiği ve güvenlik güçlerinin karşı operasyonu kapsamında toplamda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada "Bu büyük zafer, terör örgütünün kısa süre içerisinde aldığı ikinci ağır yenilgidir." ifadesi kullanıldı.

Operasyon sırasında Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel güçlerin Eş-Şebab'a ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

SOMALİ HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Bakanlık açıklamasında, "Somali Federal Hükümeti, Somali halkı ve uluslararası dostlarımızla işbirliği içinde Somali topraklarında faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Eş-Şebab'ın daha önce Orta Şabel bölgesindeki Wargaadhi'de Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel halka karşı düzenlediği saldırılarda da ağır darbe aldığı hatırlatıldı.

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Somali terör örgütü
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